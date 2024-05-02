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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إمام الحسين: كبار السن يلاقون معاملة تليق بهم في مصر

امام الحسين
امام الحسين

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، إنه ليس هناك دين أو حضارة أمرت باحترام الكبير إلا دين الإسلام الذى جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذى أمرنا بتوقير الكبير والعطف على الصغير.

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وتابع إمام مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، اليوم الخميس: "الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء لوالدينا كما ربيانا صغيرا، وإذا أردت أن تكون ممن يقدرون الله حق قدره عليك بالمعاملة الخاصة بالود والرحمة وبتقديمهم فى المجالس ومشاوراتهم وهم كبار السن".


وأضاف: "كبار السن هم سبب النصر، لو ساعدت كبير السن ودعا ليك ربنا هينصرك، كما تدين تدان يعنى لو هتتعامل مع كبار السن باللطف واللين هيلاقى من يعامله بنفس المعاملة، وكذلك من يسئ لهم هيلاقى من يعامله بنفس المعاملة".


وأوضح: "فى مصر هناك معاملة خاصة لكل كبار السن فى المصالح الحكومية والمرافق العامة والكثير من الشوارع".

 

إمام مسجد الإمام الحسين الحسين كبار السن

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