إمام مسجد الحسين يوضح أول مايفعله الإنسان فى العشر الأواخر من رمضان

قال الشيخ أحمد مكي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، إن أول ما يفعله العبد فى العشر الآواخر من شهر رمضان، هو النية فى الاجتهاد والعمل الصالح، مضيفا: "يقول يا رب أنا نويت أن اجتهد فى العشر والآواخر".

وأضاف إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه"، اليوم الأحد: "النية تحول العمل المباح إلى عمل صالح، مثلا هو نوى ونائم أو يأكل أو لديه وقت فراغ أو عمل وكسب كل هذا يحول هذا إلى ثواب كامل مكمل".

وتابع: "مدار النية، لو أن الإنسان نوى عملا ولكن لم يستطيع القيام به فى الوقت المناسب له بسبب بعض الظروف حصل على الأجر والثواب كامل مكمل".