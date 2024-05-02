عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب علبة سجائر.. المؤبد لشخص أنهى حياة زوجته طعنا في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت الدائرة التاسعة بجنايات المنصورة السجن المؤبد على الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته  بعزبة عراقى التابعة لمركز اجا فى محافظة الدقهلية لرفضها اعطاءه ثمن علبة سجائر له .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية كل من المستشار محمد البهنساوى والمستشار عمرو شاهين والمستشار  ياسر عبد القادر .

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالى عزبة عراقى التابعة للمركز بقيام زوج بقتل زوجته وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل فاطمة سمير حمزة 20 عاما.

بالفحص تبين أن وراء الواقعة زوجها محمد عبد السلام 29 عاما، نتيجة خلاف بينهما حيث رفضت إعطاؤه ثمن علبة سجائر مما أدى إلى قيامه بالتعدى عليها وقتلها .

وقال والد المجنى عليها فاطمة سمير حمزة إن ابنته قتلها زوجها من أجل شراء علبة سجائر ولكنها رفضت من أجل شراء دواء لطفلتها، وأن ابنته كانت أطيب إنسانة وكانت تساعد زوجها وتقف بجانبه وأنه عاطل وكانت تنقق عليه ولكنه أصر على اخذ المبلغ الذى معها وكان 150 جنيها، لشراء سجائر ولكنها رفضت من اجل شراء طعام لبناتها، مطالبا القضاء المصرى العادل بإعدام قاتلها ورد حق ابنته التى قتلت غدرا.

القضاء المصرى المجني عليها انهاء حياة زوجته امن الدقهلية جنايات المنصورة ضباط مباحث المركز ضباط مباحث قري الدقهلية مركز شرطة أجا مديرية أمن الدقهلية مديرية أمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

تغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه في قضية سب محامي الأهلي.. تفاصيل

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني المقرر انطلاقها 8 مايو بالمدارس

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

ملياردير حفل الزفاف الأسطوري بالأهرامات يختار مصر للطيران للسفر برفقة المدعوين.. صور

موضوعات متعلقة

صحة الدقهلية: انتهاء خطة التدريب على ميكنة المواليد والوفيات

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

السعودية.. حريق هائل بأحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية وتحرك عاجل للسلطات

إمام الحسين: كبار السن يلاقون معاملة تليق بهم في مصر

بعد التوجيهات الرئاسية.. 3 تشريعات مهمة انتصرت للمرأة المصرية في عهد السيسي

وزير الرياضة لهنا جودة: مصر تدعمك وتقف خلفك وننتظر منك تتويجا أولمبيا

رئيس COP28 يترأس وفد الإمارات في اجتماعات وزراء الصناعة لمجلس التعاون بقطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

احترس.. 30 سببا لتنميل الأطراف بينها أمراض خطيرة تتطلب العلاج السريع

فوائد فيتامين E والريتنول للبشرة ونصائح الاستخدام .. وتحذيرات خطيرة جدا

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

فيديو

مقتل المليارات في 72 دقيقة فقط.. ماذا لو اندلعت حرب نووية عالمية؟

"أسعار العنب تخض" .. مفاجأة في الأسواق وهذا موعد انخفاضه

حرارة ورياح نهارا وجو بارد ليلا .. توقعات حالة طقس اليوم

زيادة عالمية.. أسعار الذهب اليوم في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ