بسبب علبة سجائر.. المؤبد لشخص أنهى حياة زوجته طعنا في الدقهلية

قضت الدائرة التاسعة بجنايات المنصورة السجن المؤبد على الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بعزبة عراقى التابعة لمركز اجا فى محافظة الدقهلية لرفضها اعطاءه ثمن علبة سجائر له .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية كل من المستشار محمد البهنساوى والمستشار عمرو شاهين والمستشار ياسر عبد القادر .

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالى عزبة عراقى التابعة للمركز بقيام زوج بقتل زوجته وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل فاطمة سمير حمزة 20 عاما.

بالفحص تبين أن وراء الواقعة زوجها محمد عبد السلام 29 عاما، نتيجة خلاف بينهما حيث رفضت إعطاؤه ثمن علبة سجائر مما أدى إلى قيامه بالتعدى عليها وقتلها .

وقال والد المجنى عليها فاطمة سمير حمزة إن ابنته قتلها زوجها من أجل شراء علبة سجائر ولكنها رفضت من أجل شراء دواء لطفلتها، وأن ابنته كانت أطيب إنسانة وكانت تساعد زوجها وتقف بجانبه وأنه عاطل وكانت تنقق عليه ولكنه أصر على اخذ المبلغ الذى معها وكان 150 جنيها، لشراء سجائر ولكنها رفضت من اجل شراء طعام لبناتها، مطالبا القضاء المصرى العادل بإعدام قاتلها ورد حق ابنته التى قتلت غدرا.