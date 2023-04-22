عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | كل ما تريد معرفته حول تفاصيل مسابقة عين شمس تبتكر لذوي الاعاقة.. طفولة مبكرة القاهرة : الامتحان التطبيقى 30 أبريل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كل ما تريد معرفته حول تفاصيل مسابقة عين شمس تبتكر لذوي الاعاقة

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس عن إتاحة مسابقة تبتكر لذوي الاعاقة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

البحث العلمي تعلن عن محاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية.. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته في الشرق الأوسط SESAME عن الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية المزمع عقدها في مركز سيزامي يومي 6-7 يونيو 2023.

العيدية وصلت ... دكاترة ومعيدين هندسة القاهرة يهنئون الطلاب بعيد الفطر

نشر اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، فيديو لدكاترة كلية هندسة القاهرة واعضاء هيئة التدريس يقومون بإلقاء التهنئة علي الطلاب بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك.

مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،
 

طفولة مبكرة القاهرة : الامتحان التطبيقى 30 أبريل

أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات التطبيقية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي جامعة حلوان جامعة عين شمس اخبار التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

موعد ومعلق مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

أصغر سيارة تقدمها فيات في مصر .. اعرف سعرها الآن

هل يجوز صيام الست من شوال ثاني أيام العيد؟.. له ثواب شهرين

الزمالك اليوم| نجم الأبيض ينضم إلى بيراميدز.. وقرار أوسوريو في العيد

ترشيحاتنا

تسجيل 3 هزات أرضية قبالة سواحل شبه حزيرة كامتشاتكا الروسية

أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر ومشاركته أسر الشهداء احتفالية العيد يتصدران اهتمامات الصحف

كان يلعب في ناد شهير.. بلطجي شبرا ينهي حياة "مو صلاح" الصغير

ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر؟.. علي جمعة: بـ3 أعمال تكفر هذا الإثم

أخبار التوك شو..الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين .. فيتوريا: محمد صلاح يحتاج للفوز بلقب مع منتخب بلاده من أجل أحفاده

نشرة الأخبار .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة.. أهم النصائح لقائدي السيارات خلال إجازة العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أعادت حقوق الأكراد..كيف كانت القاهرة سببا في ولادة الصحف هناك

لأول مرة.. شاهد بقرة تفتتح مطعما هنديا |غرائب

لن تصدق طوله.. العثور على أخطبوط ضخم بشاطئ بريطاني

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ