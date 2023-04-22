أخبار التعليم | كل ما تريد معرفته حول تفاصيل مسابقة عين شمس تبتكر لذوي الاعاقة.. طفولة مبكرة القاهرة : الامتحان التطبيقى 30 أبريل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كل ما تريد معرفته حول تفاصيل مسابقة عين شمس تبتكر لذوي الاعاقة

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس عن إتاحة مسابقة تبتكر لذوي الاعاقة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

البحث العلمي تعلن عن محاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية.. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته في الشرق الأوسط SESAME عن الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية المزمع عقدها في مركز سيزامي يومي 6-7 يونيو 2023.

العيدية وصلت ... دكاترة ومعيدين هندسة القاهرة يهنئون الطلاب بعيد الفطر

نشر اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، فيديو لدكاترة كلية هندسة القاهرة واعضاء هيئة التدريس يقومون بإلقاء التهنئة علي الطلاب بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك.

مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،



طفولة مبكرة القاهرة : الامتحان التطبيقى 30 أبريل

أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات التطبيقية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .