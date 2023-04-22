العيدية وصلت.. دكاترة ومعيدين هندسة القاهرة يهنئون الطلاب بعيد الفطر

نشر اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، فيديو لدكاترة كلية هندسة القاهرة واعضاء هيئة التدريس يقومون بإلقاء التهنئة علي الطلاب بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك.

عيدية دكاترة كلية هندسة القاهرة علي الطلاب

تداول عدد كبير من طلاب كلية هندسة القاهرة فيديو عيدية دكاترة ومعيدين الكلية علي الطلاب بمناسبة عيد الفطر وقال اعضاء هيئة التدريس لطلاب التالي:

الدكتور عماد الشربيني : كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلي أسرتكم، ونرجع بعد العيد أحسن وأفرش.

وقال الدكتورة سماح الشافعي: العيد فرحة وفرحته لم بنشاركه مع أهلنا وحبايبنا وللي انتوا منهم اكيد كل سنة وانتم طيبين.

بينما قال الدكتور محمد شوقي في تهنئته لطلاب هندسة القاهرة: مهندسين المستقبل كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب.

طلاب هندسة القاهرة

وجاءت العديد من التعليقات من قبل طلاب الكلية سعيدين بالفته الجميلة التي قام بها دكاترة ومعيدين الكلية، وجاءت التعلقيات كالتالى: “مفيش حلاوه كده بجد ”.

وكتب الطالب حسن شحاتة: كل سنة وحضراتكم جميعا بخير العيدية وصلت خلاص.

بينما كتب الطالب أحمد فهمي تعليق مازحآ: الغو المنهج اللى بعد الميد ودى تبقى العيدية اللى بجد.

وجاء تعليق زياد علي سمير: حقيقي عمل محترم و جميل جداً و دا من ذوق دكاترة و معيدين الكلية.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، وتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، وتوافر الأدوية بصيدليات الطوارئ والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ، وذلك لاستقبال أي حالات مرضية فى أي وقت، وتقديم العلاج اللازم لها.