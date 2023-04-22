عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته حول تفاصيل مسابقة عين شمس تبتكر لذوي الإعاقة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس عن إتاحة مسابقة تبتكر لذوي الاعاقة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، تحت إشراف الدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال.

وتأتي مشاركة الطلاب ذوي الاعاقة في إطار إيمان جامعة عين شمس بأن المواهب والابتكار تأتيان في جميع الظروف والتحديات، حيث تطلق جامعة عين شمس مسابقة "عين شمس تبتكر" للعام الرابع على التوالي لتشجيع الابتكار والإبداع ودعم ريادة الأعمال.

txt

رابط التسجيل بالمؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس

txt

كل ما تريد معرفته حول شروط التقدم لجوائز جامعة عين شمس

وتشمل المسابقة ثلاث مسارات:

1- الفكرة

2- الشركات الناشئة

3- الباحثين

وأوضحت جامعة عين شمس أن المسابقة تشمل مسار الفكرة معسكر تدريبي خاص لذوي الاعاقة الراغبين في المشاركة.

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أنها ترحب بالمشاركات من أي شخص لديه الرغبة في الابداع والابتكار وحضور معسكر التدريب ليتمكن من الوصول الى فكرة مبتكرة تحل مشكلة حقيقية.

وأعلنت ان فرصة الحصول على فرصة الفوز بجائزة مالية تقدر ب140.000 جنيه مصري.

لمعرفة المزيد عن المسابقة وكيفية التقديم، يرجى مليء البيانات في الاستمارة التالية:

http://ihub.asu.edu.eg/asuinnovates-2023-idea-pwds.html

والجدير بالذكر افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب معرض " ذكريات رمضانية " وسط أجواء من الحماس والمنافسة الفنية .

ويأتي ذلك حرصاً من جامعة عين شمس، على الدور الأساسى الذى تقوم به الفنون التشكيلية من تعبير عن الذات وتجسيد الواقع فى عمل فنى يعكس رؤية الطلاب ومابداخلهم من مشاعر وتصورات وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

حيث استعرض الطلاب أعمالهم الفنية مع توضيح وشرح طبيعة اللوحة وايحائاتها الفنية والخامات المستخدمة  وأيضا أسباب اختيارهم للأعمال المستوحاه من الأجواء الرمضانية والدينية.

مركز الابتكار وريادة الأعمال محمود المتيني جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يحتفل مع أبناء الشهداء بعيد الفطر.. مقترحات لجذب رؤوس الأموال

مسلسلات رمضان الحلقة الأخيرة.. حبس منى زكي في نهاية تحت الوصاية .. ووفاة مهرة في ضرب نار

3 واجبات لمن وقع في المعصية .. احرص عليها لتجنب التكرار

يحمي من السرطان ويقوي القلب.. فوائد لا تعرفها من قبل عن الشمر

إبن هورين مات فى العيد.. انتشال جثمان طالب من بحر شبين الكوم بالمنوفية

بريطانيا: نعكف على "تخطيط محكم" بشأن بالصراع الدائر حاليا في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضر السفرة وغدروا بيه.. شاب في موقف مؤلم بسبب أصحابه

فستان مكشوف.. جوري بكر تثير الجدل بإطلالة جديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

مسلسل ضرب نار الحلقة الأخيرة.. موت مهره والقبض على جابر الكوماندا

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ