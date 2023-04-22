كل ما تريد معرفته حول تفاصيل مسابقة عين شمس تبتكر لذوي الإعاقة

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس عن إتاحة مسابقة تبتكر لذوي الاعاقة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، تحت إشراف الدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال.

وتأتي مشاركة الطلاب ذوي الاعاقة في إطار إيمان جامعة عين شمس بأن المواهب والابتكار تأتيان في جميع الظروف والتحديات، حيث تطلق جامعة عين شمس مسابقة "عين شمس تبتكر" للعام الرابع على التوالي لتشجيع الابتكار والإبداع ودعم ريادة الأعمال.

وتشمل المسابقة ثلاث مسارات:

1- الفكرة

2- الشركات الناشئة

3- الباحثين

وأوضحت جامعة عين شمس أن المسابقة تشمل مسار الفكرة معسكر تدريبي خاص لذوي الاعاقة الراغبين في المشاركة.

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أنها ترحب بالمشاركات من أي شخص لديه الرغبة في الابداع والابتكار وحضور معسكر التدريب ليتمكن من الوصول الى فكرة مبتكرة تحل مشكلة حقيقية.

وأعلنت ان فرصة الحصول على فرصة الفوز بجائزة مالية تقدر ب140.000 جنيه مصري.

لمعرفة المزيد عن المسابقة وكيفية التقديم، يرجى مليء البيانات في الاستمارة التالية:

http://ihub.asu.edu.eg/asuinnovates-2023-idea-pwds.html

والجدير بالذكر افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب معرض " ذكريات رمضانية " وسط أجواء من الحماس والمنافسة الفنية .

ويأتي ذلك حرصاً من جامعة عين شمس، على الدور الأساسى الذى تقوم به الفنون التشكيلية من تعبير عن الذات وتجسيد الواقع فى عمل فنى يعكس رؤية الطلاب ومابداخلهم من مشاعر وتصورات وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

حيث استعرض الطلاب أعمالهم الفنية مع توضيح وشرح طبيعة اللوحة وايحائاتها الفنية والخامات المستخدمة وأيضا أسباب اختيارهم للأعمال المستوحاه من الأجواء الرمضانية والدينية.