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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته حول شروط التقدم لجوائز جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب الجوائز التابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم لجوائز الجامعة للأفراد.

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ووجه مكتب جوائز جامعة عين شمس رسالة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة للتقدم للجوائز وتقديم الدعم الفني، واهاب جميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم  لهذه الجوائز، سرعة الانتهاء من استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات وتعبئة البيانات المطلوبة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز، وضرورة مراجعة مكتب الجوائز في أى دعم فني مطلوب قبل انتهاء موعد التقدم.

يتم استقبال ترشيحات الكليات ومرفق بها البحوث المقدمة، بالإدارة العامة للبحوث العلمية التابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث- بالمبنى الإداري بالجامعة.

وتأتي جوائز الجامعة للأفراد على النحو التالي:

جائزة  حسين أبو ليلة:

وهي جائزة تم اعتماد انشائها بقرار مجلس جامعة عين شمس في 26 ديسمبر 1994، وتمنح لأحسن بحث منفرد في مجال الفيزياء التجريبية يتقدم بها مدرس بأحد أقسام الفيزياء بكليات الجامعة.

- جائزة  لطيفة الحوطي: 

وهي جائزة تم اعتماد انشائها بقرار مجلس جامعة عين شمس في 26 فبراير 1995، وتمنح لأحسن بحث منفرد في مجال الفيزياء التجريبية يتقدم بها أستاذ مساعد بأحد أقسام الفيزياء بكليات الجامعة.

-جائزة كريمات السيد: 

وهي جائزة تم اعتماد انشائها بقرار مجلس جامعة عين شمس في 21 يناير 2004، وتمنح لأحسن على مستوى جامعة عين شمس في تخصص علم البلورات بكليات الجامعة.

وللتسجيل بجوائز الجامعة للأفراد على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط هنا

ولتقديم الدعم الفنى: ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني: هنا

والجدير بالذكر نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس وسط أجواء مبهجة زيارة لمستشفي الأطفال بالدمرداش وقامت باهداءهم كعك العيد احتفالا بعيد الفطر المبارك .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، الدكتور عبد المنعم زكى رائد الأسرة بكلية الاداب ، وطارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

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