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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن محاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية.. تفاصيل

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى و البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته في الشرق الأوسط SESAME عن الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية المزمع عقدها في مركز سيزامي يومي 6-7 يونيو 2023.

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وأوضحت أنه سيتم نقل المحاضرات التي ستعقد في 6 يونيو عبر الإنترنت ،في 7 يونيو ستعقد جلسة تدريب عملية في خط الشعاع في SESAME ،والتي ستقتصر على عشرة مشاركين فقط، ستوفر المحاضرات والدورة التدريبية قاعدة معرفية نظرية وتجريبية للتصوير المقطعي بالإشعاع السينكروتروني، وتتضمن مشروع BEATS مرافق بحثية رائدة في الشرق الأوسط (SESAME ومعهد قبرص) ومنشآت إشعاع السنكروترون الأوروبية ALBA-CELLS (إسبانيا) ، DESY (ألمانيا) ، ESRF (فرنسا) ، Elettra (إيطاليا) ، INFN (إيطاليا) ، PSI (سويسرا) و SOLARIS (بولندا(، وسيتحمل مركز سيزامي نفقات السفر والإقامة للمتقدمين العشرة الناجحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في التدريب العملي .

بينما لمزيد من المعلومات:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/training/

أكاديمية البحث العلمي المحاضرات الدورة التدريبية الأشعة السينية

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