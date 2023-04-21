إعلام القاهرة تنتهي من امتحانات الميدتيرم وجار إعلان النتائج.. تفاصيل

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن موعد نتيجة امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى.

وقالت الدكتورة حنان جنيد، إن كلية الإعلام انتهت من امتحانات الفصل الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى الأسبوع الماضى، مؤكدة أنه يتم العمل لإعلان نتيجة الميدتيرم خلال الأيام القادمة أمام جميع الطلاب.

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على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، وتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، وتوافر الأدوية بصيدليات الطوارئ والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ، وذلك لاستقبال أي حالات مرضية فى أي وقت، وتقديم العلاج اللازم لها.