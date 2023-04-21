عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

11 جلسة بحثية و5 حلقات نقاشية في المؤتمر العلمي الدولي بـ إعلام القاهرة

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة  كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، تفاصيل المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين .

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، أن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين تبدأ يومى 7-8 مايو المقبل، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان جنيد عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

كما يضم المؤتمر (11) جلسة بحثية و(5) حلقات نقاشية منهم حلقتين (أجانب) و(3) حلقات نقاشية ما بين مصريين وعرب.

txt

جامعة القاهرة فى أسبوع| فوز 13 مشاركًا بجوائز وقف الفنجري.. واتفاقية تعاون لمنح درجات علمية جديدة

txt

وقف الإجازات وزيادة عدد الأطباء.. استعدادات مكثفة لمستشفيات جامعة القاهرة خلال العيد

وأشارت الدكتورة عميدة الكلية ، يشارك فى المؤتمر أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ما بين رئاسة الجلسات البحثية والحلقات النقاشية والتعقيب عليها، و يبلغ عدد الباحثين المشاركين ببحوث علمية فى المؤتمر (58) باحثًا من كليات ومعاهد الإعلام المختلفة داخل مصر وخارجها، وتتنوع الموضوعات التى تتناولها الجلسات للمؤتمر .
 

محاور  المؤتمر العلمي الدولي

  • استراتيجيات تسويق المحتوى الإعلامي الرقمي .
  • صناع المحتوي الإعلامي وأساليب مواجهته.
  • تجارب عربية ودولية في صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي.
  • تكنولوجيا الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، والذكاء الاصطانعي وتطبيقاته في مجال صناعة المحتوى الإعلامي .
  • المنصات الرقمية وتأثيراتها.
  • الاتجاهات البحثية في مجال الإعلام الرقمي .
  • الإعلام الرقمي في ضوء الضوابط الأخلاقية .
رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الإعلام أعضاء هيئة التدريس كلية الاعلام بجامعة القاهرة مستشفيات جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري التركي مقابل 2.5 مليون يورو

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

أحمد حسن: نجم الزمالك ينضم رسميا لبيراميدز

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

الرجاء المغربي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. أمريكا تستعد للتخلي عن أوكرانيا قبل الهجوم المضاد

حكم صلاة الرجال مع النساء في الأعياد.. رأي الأزهر ودار الإفتاء

الكشف عن أغلى وأفخم سيارة صينية في التاريخ .. تفاصيل

ممشي أهل مصر يجذب المواطنين للاحتفال بالعيد

احم نفسك من أضرار الرنجة والفسيخ بـ 7 نصائح

خطبة عيد الفطر كاملة مكتوبة من الحرمين .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برودة وحرارة ودفء| تفاصيل التقلبات الجوية.. ونصائح من الأرصاد للمواطنين في العيد

4 نصائح ضرورية يجب اتباعها خلال عيد الفطر.. تفاصيل

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2023|شاهد

سفرة عيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين المقلي ومكرونة بالرنجة

فيديو

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

حالة الطقس في عيد الفطر 2023 | فيديو

مفاجأة في سعر الذهب واستقرار الدولار | فيديو

محمد رمضان يواجه هيفاء وهبي.. القائمة الكاملة لـ أفلام عيد الفطر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ