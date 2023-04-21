11 جلسة بحثية و5 حلقات نقاشية في المؤتمر العلمي الدولي بـ إعلام القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، تفاصيل المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين .

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، أن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين تبدأ يومى 7-8 مايو المقبل، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان جنيد عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

كما يضم المؤتمر (11) جلسة بحثية و(5) حلقات نقاشية منهم حلقتين (أجانب) و(3) حلقات نقاشية ما بين مصريين وعرب.

وأشارت الدكتورة عميدة الكلية ، يشارك فى المؤتمر أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ما بين رئاسة الجلسات البحثية والحلقات النقاشية والتعقيب عليها، و يبلغ عدد الباحثين المشاركين ببحوث علمية فى المؤتمر (58) باحثًا من كليات ومعاهد الإعلام المختلفة داخل مصر وخارجها، وتتنوع الموضوعات التى تتناولها الجلسات للمؤتمر .



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