عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

ويعقد مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب، العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لإتاحة مثل هذه الدورات.

وكشفت جامعة حلوان انه قد بدأت الدورات التدريبية منذ بداية إجازة منتصف العام الدراسي، وتستمر خلال الفصل الدراسي الثاني .

كما أوضحت إدارة مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، على أن يتم الإعلان عن بدء كل دورة؛ فور اكتمال العدد.  

txt

آداب حلوان تكشف تفاصيل البرامج التدريبية بمركز اللغات

txt

كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم جولات علمية للطلاب

ونوه المركز بأنه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966 .

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان إجازة منتصف العام الدراسي الدورات التدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

أخبار الأهلي | مفاجأة فى عقوبة كهربا .. ورئيس الرجاء يستنجد بجماهيره

موعد ومعلق مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

أجر صيام رمضان وست من شوال.. لماذا يعادل العام الكامل؟

لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية" |صور

طرق صرف المعاش من المحافظ الإلكترونية في دقائق | تيسيرات لفاقدي الفيزا

بعد تناول الفسيخ والرنجة.. اصنعي معطر طبيعي لمنزلك وتخلصي من الرائحة الكريهة

جماعة مرتبطة بـ"القاعدة" تتبنى قتل مسؤولا بارزا في مالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندي يعثر على كنز عمره 136 عامًا أسفل منزل.. لن تصدق ما فعله

الزنجبيل والريحان.. اكتشف أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات

تكسير وشد شعر.. شجار عنيف بين عروسين هنود في الكوشة

مسلسلات رمضان الحلقة الأخيرة.. حبس منى زكي في نهاية تحت الوصاية .. ووفاة مهرة في ضرب نار

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ