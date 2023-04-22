مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

اعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

ويعقد مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب، العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لإتاحة مثل هذه الدورات.

وكشفت جامعة حلوان انه قد بدأت الدورات التدريبية منذ بداية إجازة منتصف العام الدراسي، وتستمر خلال الفصل الدراسي الثاني .

كما أوضحت إدارة مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، على أن يتم الإعلان عن بدء كل دورة؛ فور اكتمال العدد.

ونوه المركز بأنه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966 .

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.