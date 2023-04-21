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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم جولات علمية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع  كلية الهندسة جامعة حلوان بعد اجازة عيد الفطر تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، وريادة الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقيادة الدكتور محمد الشناوى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، وتنسيق ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية.

ويتم التسجيل بهذه الرحلات عبر مكتب ادارة رعاية الشباب بالكلية حتي نهاية الفصل الدراسي  الثاني. للعام ٢٠٢٣ 
 

جدير بالذكر انه قد استقبلت  كلية التربية الرياضية جامعة حلوان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حفل إفطار رمضاني، في أجواء تعم بالفرحة والبهجة فى ظل الشهر الكريم  وتضمن الإفطار الجماعي حفل موسيقي لفريق كورال قصر ثقافة الجيزة، تميز بالأجواء الرمضانية الودية .

جامعة حلوان عيد الفطر الهندسة Jobs Education

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