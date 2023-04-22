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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة: الامتحان التطبيقي 30 أبريل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة جيهان عزام، عميدة كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة،  عن موعد الامتحانات التطبيقية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 .

وقالت الدكتورة جيهان عزام ، إن الامتحان التطبيقي يبدأ من يوم الأحد الموافق 30 أبريل الجاري، حضوريا بالكلية، طبقا للجداول المعلنة على الموقع الرسمي للكلية.

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أسماء الفائزين في مسابقة وقف الفنجري لعام 2022 بعنوان "تنمية الريف المصري وبناء شخصية المواطن"، وذلك بعد انتهاء لجنة التحكيم من فحص ومناقشة وتقييم الأبحاث التي تقدم بها الباحثون المتسابقون من مختلف الجهات.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الفائزين بجوائز المسابقة، والبالغ عددهم 13 فائزًا، منهم 3 جوائز أصلية، و 10 جوائز تشجيعية، مشيرًا إلى أن المسابقة ركزت على تنمية الريف المصري لدعم مشروع تطوير قرى الريف المصري.

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ففي جوائز مسابقة الفنجري الأصلية، فاز بالمركز الأول (25 ألف جنيه) الدكتور هشام أحمد محمد إبراهيم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، وفاز بالمركز الثاني (15 ألف جنيه) الباحث أحمد أنور أحمد  بجامعة حلوان، كما فازت بالمركز الثالث (10 آلاف جنيه) الباحثة مرفت عادل محمد أحمد باحثة دكتوراه بكلية الآداب بجامعة القاهرة.

وفي جوائز المسابقة التشجيعية وتبلغ قيمة كل جائزة منها 2000 جنيه، فاز بالمركز الأول مروة أبو بكر عباس مهندسة زراعية، والثاني أسماء أحمد إبراهيم فرج الله باحث ماجستير بكلية التجارة، والثالث سارة مصطفى محمد مهدي مدرس مساعد بكلية التجارة، والرابع أحمد رفعت عبد التواب معلم خبير حاسب آلي بمدرسة طلعت حرب الثانوية التجارية، والخامس محمد عباس محمد عرابي معلم أول ثانوي، والسادس أشرف فتحي محمود الجندي خطيب بوزارة الأوقاف، والسابع سحر محمد صفا الله مدرس مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والثامن سيد علي السيد محمد عضو فني بإدارة مغاغة التعليمية بمحافظة المنيا، والتاسع عصام سعد زغلول محمد معلم أول بإدارة التحرير التعليمية بمدينة بدر، والعاشر ندى عبدالله بخيت محمد مدرس مساعد بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.

الدكتورة جيهان عزام جامعة القاهرة كلية الطفولة المبكرة الامتحانات التطبيقية الدكتور محمد عثمان الخشت

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