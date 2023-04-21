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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن عن تفاصيل الامتحان التكميلي.. شاهد

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

كشفت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن الامتحان التكميلي لطلاب الكلية .

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، أن الكلية قررت عقد امتحان تكميلي لبعض الطلاب المقبولين بجامعة القاهرة ، وتنقصهم إحدى مواد اللغة الانجليزية و الفرنسية أو علم النفس ، وذلك من يوم الخميس ٢٧ إبريل الجارى .

كما أكدت على أن الطلاب الذى يجب عليهم أداء الامتحان ، عليهم التوجه الى شؤون الطلاب لكتابة الاسماء .

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جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تعليمات هامة لطلاب اللائحة القديمة لمن يرغب في دخول الامتحانات .
وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، إنه على طلاب اللائحة القديمة الذين يرغبون فى دخول امتحانات العام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، التوجه إلى إدارة شئون التعليم و الطلاب لملء استمارة دخول الامتحانات و تحديث البيانات .

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