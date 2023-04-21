آداب القاهرة تعلن عن تفاصيل الامتحان التكميلي.. شاهد

كشفت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن الامتحان التكميلي لطلاب الكلية .

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، أن الكلية قررت عقد امتحان تكميلي لبعض الطلاب المقبولين بجامعة القاهرة ، وتنقصهم إحدى مواد اللغة الانجليزية و الفرنسية أو علم النفس ، وذلك من يوم الخميس ٢٧ إبريل الجارى .

كما أكدت على أن الطلاب الذى يجب عليهم أداء الامتحان ، عليهم التوجه الى شؤون الطلاب لكتابة الاسماء .

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تعليمات هامة لطلاب اللائحة القديمة لمن يرغب في دخول الامتحانات .

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، إنه على طلاب اللائحة القديمة الذين يرغبون فى دخول امتحانات العام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، التوجه إلى إدارة شئون التعليم و الطلاب لملء استمارة دخول الامتحانات و تحديث البيانات .