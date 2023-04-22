أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يحتفل مع أبناء الشهداء بعيد الفطر.. مقترحات لجذب رؤوس الأموال

أخبار مصر.. حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاحتفال بعيد الفطر المبارك (يوم الجائزة) مع الأطفال أبناء الشهداء .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



رئيس الوزراء العراقي يهنئ السيسي هاتفيًا بـ عيد الفطر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، هنأه فيه بمناسبة حلول عيد الفطر ، متمنياً لمصر كل الخير والازدهار حكومةً وشعباً…

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، منى أحمد زاهر، خلال تقديمها اسكتش تمثيلي خلال احتفالية عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء…

حديقة الحيوان: 20 ألف زائر في الساعات الأولى من صباح اليوم

توافد المواطنون منذ الصباح الباكر على حديقة الحيوان بالجيزة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك…

إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار.. حصاد نشاط الهجرة خلال أسبوع

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 15 أبريل إلى 20 أبريل وهو كالآتي:

يوم الجائزة .. لقاء ثابت بين الرئيس وأسر الشهداء | فيديو

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم في (يوم الجائزة)…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط أسعار السلع وتوفيرها

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع وتوفيرها، خلال فترة أيام عيد الفطر…

القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص

تتابع وزارة القوي العاملة مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003…

حصاد الزراعة.. جميع قطاعات الوزارة الخدمية تعمل على مدار الساعة خلال إجازة العيد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٣٩، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة…

تشكيل غرفة عمليات بمطار القاهرة خلال أيام العيد

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تشكيل غرفة عمليات داخل مطار القاهرة الدولي، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات العاملة ومديري المباني داخل المطار لجاهزية الأطقم للتعامل مع أي طارئ…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تسهيلات خاصة للمعتمرين.. مصر للطيران تنقل 74 ألف راكب

تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران ما يقرب من 74 ألف راكب من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن، ضمن الرحلات المقررة لموسم العمرة لهذا العام…

مترو الأنفاق يقرر مد العمل بمواعيد رمضان حتى نهاية عيد الفطر

يقدم موقع صدى البلد، مواعيد مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023 ، و التي تكثر فيها رحلات الذهاب والإياب على الخطوط الثلاثة…

توافد الزوار إلى حدائق الرى بالقناطر احتفالًا بـ عيد الفطر | صور

احتفالاً بعيد الفطر المبارك إستقبلت حدائق الرى بالقناطر الخيرية الزوار للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، حيث تفتح الحدائق أبوابها أمام الزوار إعتباراً من الساعة السابعة صباحاً …

الزراعة: التصدي للتعديات على الأراضي.. والإعداد لاستلام التقاوي والتفتيش بأسواق اللحوم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة كافة القطاعات والأجهزة الخدمية التابعة لها، أعمالها طوال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة…

بعد عيد الفطر | قرار من التضامن بشأن متعافي الإدمان بالمستشفيات

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



أول أيام عيد الفطر.. انتظام حركة الصادرات والواردات في الموانئ المصرية

أعلن قطاع النقل البحري انتظام حركة الملاحة فى الموانئ البحرية المصرية ( دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر و...) بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك…

أهم وجهات السياحة الطبيعية.. كل ما تريد معرفته عن محمية رأس محمد.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن التعرف علي محمية رأس محمد بشرم الشيخ…

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. مقترحات لدفع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس، خلال الفترة من 15 حتى 21 أبريل 2023

عرضها مسلسل حضرة العمدة.. القومي للمرأة يكشف عقوبة الاعتداء على الحياة الخاصة

ألقى مسلسل "حضرة العمدة" الضوء على قضية من أهم القضايا المتعلقة بالمرأة وهى جريمة "الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة" كأحد أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة…

صندوق الإدمان يواصل تنظيم الأنشطة التوعوية لرفع وعى بخطورة المخدرات

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الأنشطة التوعوية المتنوعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لحماية الشباب والاطفال من الوقوع فى براثن الإدمان والتعاطى…

المتعافون من الإدمان يحتفلون بـ عيد الفطر | صور

احتفل المتعافون من الادمان بعيد الفطر ، داخل مركز العزيمة العلاجى بصلاة العيد وتوزيع الكحك واقامة الدورات الرياضية…