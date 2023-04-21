أهم وجهات السياحة الطبيعية.. كل ما تريد معرفته عن محمية رأس محمد.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن التعرف علي محمية رأس محمد بشرم الشيخ.

وأوضح المركز أن محمية رأس محمد إحدى أهم وجهات السياحة الطبيعية التي حرص كبار المسؤولين في العالم على زيارتها خلال مشاركتهم في قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ -أبرزهم "جون كيري" مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ و"زوزانا تشابوتوفا" أول رئيسة لدولة سلوفاكيا.

https://fb.watch/k2g1FR0uhC/?mibextid=irwG9G



وتابع الفيديوجراف أن مصر تملك 30 محمية طبيعية، يمكنك التعرف عليها بالتفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني "خريطة مصر الخضراء" الذي أطلقه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعد تطويره ويستعرض جهود الدولة لمجابهة التغيرات المناخية، في شكل خريطة قصصية باللغة الإنجليزية، وكذلك البصمة البيئية للعالم والمشروعات البيئية من واقع قاعدة بيانات وصف مصر و المشروعات القومية.

https://green-map-of-egypt-gisidscegy.hub.arcgis.com/