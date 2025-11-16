قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
اقتصاد

القابضة للسياحة والفنادق: 11.3 مليار جنيه إيرادات بنمو 22%.. وصافي الربح 4.7 مليار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور أعضاء الجمعية ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة  محمد ماجد المنشاوي، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي على القدرات الكبيرة والإمكانات المتميزة التي تمتلكها الشركة القابضة وشركاتها التابعة في قطاعات السياحة والفنادق والتجارة، إضافة إلى ما تمتلكه من أصول هامة وقيمة تشكل قاعدة قوية للتوسع والنمو وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الجمعية، استعرض المحاسب عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة تقرير مجلس الإدارة ونتائج أعمال العام المالي 2024/2025، حيث حققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة – وفقاً للميزانية المجمعة – إجمالي إيرادات بلغ 11.3 مليار جنيه بنسبة نمو 22% عن العام السابق، فيما بلغ صافي الربح المحقق 4.7 مليار جنيه بزيادة نسبتها 14%.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة طموحة لزيادة الطاقات الفندقية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال تطوير المنشآت القائمة أو إضافة فنادق جديدة وتوسعات ترفع القدرة الاستيعابية وتعزز جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال المزيد من الزائرين.

 وأوضح أن تحسين مستوى الخدمات والمنتجات السياحية يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة ترتقي للمعايير العالمية وتعبر عن الهوية المصرية الأصيلة.

كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية حسن استغلال وإدارة الأصول المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، مؤكداً أن تعظيم العوائد من هذه الأصول يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة، وأن الشراكة مع القطاع الخاص تظل مساراً رئيسياً لزيادة الاستثمارات ورفع كفاءة الإدارة. وأكد كذلك أهمية المضي في خطط التحول الرقمي وتطوير نظم الإدارة والحوكمة والمراجعة الداخلية بما يعزز الشفافية ويرفع الأداء المؤسسي.

وتناول الاجتماع استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية للشركة القابضة، والتي تهدف إلى تعزيز الريادة في قطاع السياحة والفنادق، والابتكار المستدام، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتوسع الجغرافي والاستثمار الفندقي، إضافة إلى مشروعات تطوير الأصول القائمة وزيادة الطاقات الاستيعابية في عدد من المدن السياحية والدلتا. كما شهد العام تقدماً ملحوظاً في عدة مشروعات، من بينها تشغيل وتطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، وفندق أراكان رأس البر بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، وعروض الواقع الافتراضي (VR) الأولى من نوعها بمنطقة الأهرامات، وقرب الانتهاء من تطوير مطعم خان الخليلي بإدارة أوبروي العالمية، وإطلاق مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، ومشروع منتجع "جاز أصيلة" بمرسى علم، ومشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون وسط القاهرة، وامتداد فندق شتيجنبرجر اللسان برأس البر، وتقدم العمل في تطوير فندق شبرد التاريخي على كورنيش النيل، وكذلك التوجه نحو إقامة فنادق جديدة في الدلتا مثل مدن المحلة وطنطا والمنصورة، ومصنع جديد للخشب البلاستيكي، ومشروعات عقارية وتجارية منها تطوير عدد من الفروع التجارية مثل معرض بونتريمولي التاريخي للأثاث الراقي، وإضافة فرع جديد بالإسكندرية، وكمبوند أبهى حياة التابع لشركة المعمورة وبمشاركة القطاع الخاص.

وفي إطار الالتزام بالمعايير البيئية، أشار التقرير إلى حصول عدد من الفنادق التابعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة على شهادة النجمة الخضراء تقديراً لتطبيقها معايير السياحة المستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، مما يعكس توجه الشركة نحو تعزيز الممارسات البيئية المسؤولة ورفع جودة الخدمات. بالإضافة إلى تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وتنمية رأس المال البشري وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير قطاع الأعمال العام استمرار دعم الوزارة لجهود التطوير والتوسع الاستثماري في الشركات التابعة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متقدمة في تحديث القطاع الفندقي والسياحي ورفع القدرة التنافسية وتعظيم الاستفادة من الأصول، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويعزز دور قطاع الأعمال العام كقوة اقتصادية فاعلة.

وتضم الشركة القابضة محفظة متنوعة من الشركات العاملة في الأنشطة السياحية والفندقية: (مصر للسياحة، مصر للصوت والضوء، إيجوث، مصر للفنادق، المعمورة)، والتجارية: (بيوت الأزياء الراقية "هانو/بنزايون"، صيدناوي وبيع المصنوعات، عمر أفندي، التجارية للأخشاب)، إلى جانب الشركات المشتركة ومساهمات الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يعكس قوة مركزها الاستثماري وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة متنامية.

قطاع الأعمال القابضة للسياحة والفنادق الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة المالية

