اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد تجارب التشغيل بمصنع سيارات الركوب بشركة النصر

وزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمنطقة وادي حوف بحلوان.

استهل الوزير جولته بتفقد مصنع الأتوبيس، الذي يشهد مرحلة جديدة من التطوير والإنتاج، حيث تابع سير العمل في مختلف الأقسام وخطوط التصنيع والماكينات الحديثة التي تم توريدها مؤخرًا، وأبرز منتجات المصنع وفي مقدمتها أتوبيس "نصر سكاي" السياحي، الذي يمثل باكورة عودة الإنتاج بالشركة منذ الربع الأخير من عام 2024 بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 أتوبيس سنويًا مستهدف زيادتها، بنسبة مكون محلي وصلت إلى 63%. 

إنتاج الميني باص “نصر ستار”

كما تفقد المهندس محمد شيمي مراحل إنتاج الميني باص "نصر ستار"، الذي تمت إضافته مؤخرًا بطاقة تصميمية تصل إلى 500 ميني باص سنويًا وبنسبة مكون محلي تتجاوز 70%، وموقف التوريدات الحالية من هذه المنتجات والتعاقدات الجديدة، مشيدًا بجودة التصنيع والتزام العاملين بمعايير الأداء والإنتاج، ومؤكدًا أن هذا التطور يبرهن على قدرة الكوادر الوطنية على المنافسة في سوق المركبات محليًا وإقليميًا. 

نموذج الأتوبيس الكهربائي

وخلال الجولة، تابع الوزير التجهيزات الجارية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية الجديدة، واطلع على نموذج الأتوبيس الكهربائي المقرر إنتاجه للعمل ضمن منظومة النقل الجماعي، مؤكدًا أن التحول إلى المركبات الكهربائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع الأخضر ودعم النقل المستدام.

 مصنع سيارات الركوب الملاكي

و شملت الجولة تفقد مصنع سيارات الركوب الملاكي الذي شهد تطويرًا شاملًا للبنية التحتية وتزويده بأحدث خطوط الإنتاج والتجميع والدهان وفقًا لأحدث النظم العالمية، فضلًا عن تجديد خط الألبو بما يواكب متطلبات الإنتاج الحديث. وشهد الوزير تجارب التشغيل للخطوط الإنتاجية ونماذج للسيارات التي يتم إنتاجها لشركة النصر ولعدد من العلامات التجارية العالمية. ورافق الوزير، خلال الجولة، كل من المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة وشركة النصر.

وأكد المهندس محمد شيمي أن إعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات وعلامتها العريقة “نصر” يأتي ضمن رؤية شاملة لتوطين صناعة المركبات في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تمثل أحد أهم الصروح الصناعية في الدولة لما تمتلكه من تاريخ عريق وبنية إنتاجية قوية تم تطويرها بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية في الجودة والتشغيل والسلامة. وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على توطين التكنولوجيا الحديثة في التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويسهم في تقليل الواردات وتوفير فرص عمل مستدامة. 

كما أوضح الوزير أن التطوير يشمل تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل الإنتاج، والالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تتوافق مع توجه الدولة نحو التصنيع الأخضر. واختتم جولته بتوجيه الشكر والتقدير للعاملين والإدارة بشركة النصر على جهودهم في استعادة روح الإنتاج والانضباط الصناعي، مؤكدًا أن الشركة تخطو بخطوات ثابتة نحو مستقبل واعد يجعل من شعار “صُنع في مصر” واقعًا يعبر عن الريادة والتميز في الصناعة الوطنية.

وزير قطاع الأعمال العام النصر للسيارات سيارات الركوب التصنيع المكون المحلي

