شيمي: مشروع ERP يمثل ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي بالشركات التابعة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مسؤولي شركة SAP مصر، بحضور المهندس محمد سامي المدير العام للشركة، لبحث الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات القابضة والتابعة للوزارة.



شهد اللقاء استعراضًا شاملاً لتطورات تنفيذ المشروع في الشركات القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج وعدد من الشركات التابعة لها، من خلال تطيبق أحدث نظم وحلول شركة SAP الرائدة عالميًا في مجال نظم تخطيط موارد المؤسسات.





ويأتي مشروع تطبيق نظام “ERP” ضمن خطة الوزارة لتوحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بالشركات القابضة والتابعة، بما يشمل مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات، والإنتاج، والإدارة المالية، والمبيعات، والموارد البشرية، والمخازن. ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الأداء، وتكامل تدفق المعلومات، وسرعة إنجاز المعاملات، وخفض التكاليف التشغيلية.



تسريع تنفيذ المشروع

وخلال الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة تسريع الخطوات التنفيذية للمشروع، مع المتابعة الدورية والمباشرة من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة، وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة للعاملين لضمان الاستخدام الأمثل للمنظومة الجديدة.

وأكد الوزير أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي داخل شركات قطاع الأعمال العام، ويسهم في رفع كفاءة نظم الإدارة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة البيانات واتخاذ القرار، بما ينعكس إيجابيًا على أداء الشركات وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.