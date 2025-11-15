قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بـ40 مليون دولار.. قطاع الأعمال: شركة تابعة للقابضة للتشييد تفوز بمشروع في العراق

شعار وزارة قطاع الأعمال العام
شعار وزارة قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

نجحت شركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" – التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في الفوز بمناقصة تنفيذ مشروع لصالح شركة مصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط العراقية في محافظة البصرة، بقيمة تقارب 40 مليون دولار، ضمن خطة الشركة للتوسع في السوق العراقي وتعزيز حضورها في مشروعات البنية التحتية والطاقة بالمنطقة، بما يدعم استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية وتوسيع أعمال شركات المقاولات التابعة في الأسواق الخارجية.

وشهدت مراحل الطرح والترسية منافسة قوية بين عدد من الشركات المحلية والدولية، إلا أن تحالف شركة "حسن علام" بالتعاون مع شركة "سماء البصرة"، استطاع الفوز بالمشروع بفضل ما تتمتع به شركة النصر للمقاولات من خبرات فنية متخصصة وسجل حافل بالنجاحات في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها. 

ونجحت الشركة في استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الفنية، بما يعزز من مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ مشروعات كبرى داخل العراق خلال الفترة المقبلة.

تعزيز التواجد المصري 

وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن هذا المشروع يأتي تأكيدا لما تتمتع بها الشركات التابعة من كفاءة وخبرات وقدرات على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواجد المصري في مشروعات التنمية والبنية التحتية في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الوطنية للتوسع الخارجي والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وزارة قطاع الأعمال العام الدول العربية المقاولات العراق مصر

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

وادي دجلة

عمرو حسام: "الفريق هو النجم" كلمة السر في نجاح وادي دجلة

حسام عمرو

حارس وادي دجلة: نستحق الفوز على الزمالك.. ونتائجنا ليست "طفرة وقتية"

فريق بيراميدز

موعد وحكام مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري

شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

خطيبة عمر مرموش جيلان "جولي" الجباس
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

