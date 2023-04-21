الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. مقترحات لدفع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس، خلال الفترة من 15 حتى 21 أبريل 2023، والذي تضمن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض أنشطة الهيئة، حيث أكد تركيز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن اجتماع لبحث مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار.

وشدد على اهتمام الدولة بتبني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، بالإضافة إلى اجتماع لبحث سبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية، والتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.



يأتي هذا إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فيما عقد اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور وزير التنمية المحلية، حيث أكد على تفعيل غرف الطوارئ والأزمات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موجهاً بالتعامل بحسم مع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو مخالفة بناء خلال الإجازة.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته باستعراض تقرير مفصل أعدته وزيرة الثقافة، عن أداء الوزارة والأنشطة والفعاليات الثقافية التي نظمتها خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى فبراير 2023، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث عبر عن تقديم أطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث عبر عن تقديم أطيب التمنيات للرئيس، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، ذكر التقرير لقاء مع رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ لاستعراض الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال عام 2022، وكذلك لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من مشروعات الوزارة وملفات العمل بها مثل مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية لقطاع النفط، إلى جانب لقاء مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل إنشاء "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، وموقف مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، فضلاً عن لقاء مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لاستعراض عدد من الموضوعات محل الدراسة من جانب المركز، حيث أكد أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحصر الدقيق للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل

كما عقد لقاء مع سفير إيطاليا لدى مصر، بحضور أمين عام اتحاد الغرف التجارية، حيث إن إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي لديها خطة للاستثمار في مصر؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى من خطتها الاستثمارية زراعة نحو ١٠ آلاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها مصر، بما يسهم في سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي، كما عقد لقاء مع رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب لقاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأشار إلى الأهمية البالغة التي توليها الدولة لملف التعليم والتعليم الفني على وجه الخصوص، لافتاً إلى الحرص أيضاً على التوسع في تطبيق النماذج التعليمية المختلفة مثل تجربة المدارس المصرية اليابانية، ومدارس النيل المصرية الدولية، وغيرها، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص.