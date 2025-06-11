العثور على جثمان شاب لقى مصرعه في ظروف غامضة بأسوان

عثرت الأجهزة المعنية بمركز إدفو شمال أسوان، على جثة شاب، لقى مصرعه فى ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بالقرب من مدافن العدوة ، وعلي الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب آخر كان قد تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق إدفو- مرسى علم ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الاجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق إدفو / مرسى علم شمال أسوان ، وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لقى عاملين من عمال الصرف الصحى بأسوان، مصرعهما أثناء محاولتهما تطهير بيارات الصرف بقرية الحرية التابعة لمركز كوم أمبو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.