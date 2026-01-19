قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية السورية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن “مجازر” في الحسكة
الرئيس السوري يؤجل زيارته إلى ألمانيا لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي
قيدوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب داخل منزل بقنا.. المتهون يواجهون هذه العقوبة
بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الإثنين
هل يجب استئذان زوجي فى قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. الإفتاء تجيب
كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
دعاء استقبال شهر شعبان.. كلمات مستحبة للرزق الواسع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب
موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيدوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب داخل منزل بقنا.. المتهون يواجهون هذه العقوبة

الواقعة
الواقعة
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وتقييده داخل أحد المنازل بقنا.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت) والظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص– مقيمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة وقيام أحدهم بتصويرها، لوجود خلافات أسرية بين أحدهم والأول، فقام على إثرها بإستدراجه لمنزله والتعدى عليه بمساعدة الآخرين دون حدوث إصابات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض في القاهرة.

 بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الظاهر بالقاهرة من (أحد الأشخاص "مصاب بجرح قطعى بالوجه" - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من آخر لقيامه بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض لخلافات جيرة بينهما.

 أمكن ضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بحدوث مشاجرة بينه وبين الشاكي لذات الخلافات قام على إثرها بالتعدى عليه باستخدام قطعة بلاستيكية إلتقطها من الأرض وإحداث إصابته المنوه عنه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى الضرب قنا النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

الأرصاد

ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد

النادي الأهلي

تراجع تكتيكي ورحيل سلوفيني ومغادرة حارس شاب| ماذا يحدث في الأهلي؟

ترشيحاتنا

قسد لم تسقط ولم تفشل.. قراءة في المشهد العسكري والسياسي شرق سوريا

قسد لم تسقط وتفشل.. قراءة في المشهد العسكري والسياسي شرق سوريا

عاجل | مقتل شخصين على الأقل بعد خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما جنوبي إسبانيا

عاجل | مقتل شخصين على الأقل بعد خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما جنوبي إسبانيا

اردوغان

أردوغان يؤكد للشرع استمرار دعم أنقرة لدمشق: مكافحة الإرهاب أولوية واستقرار سوريا مصلحة إقليمية

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد