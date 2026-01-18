خلافات على الأجرة.. القبض على سائق تاكسي تعدى على سيدة وأنجالها بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سائق سيارة "أجرة" لقيامه بالتعدى على زوجته وأنجاله بالسب حال استقلالهم التاكسي برفقته بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين زوجة الشاكى حول الأجرة فقام على إثرها بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بالضرب، وباستدعاء المجنى عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبسؤالها أيدت ما سبق، واتهمت السائق بالتعدى عليها.

وتم التحفظ على السيارة , واتخاذ الإجراءات القانونية.