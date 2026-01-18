18 أبريل.. محاكمة المتهم في «خلية المعادي»

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم طالبان الإرهابي، في القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي، لجلسة 18 أبريل المقبل، للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2023 وحتى 15 مارس 2023، المتهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحخقيقات قيام المتهم بتمويل الإرهاب بأن أمد الجماعة بأموال وأسلحة ومعلومات تستخدم في أعمال إرهابية.