القبض على شخص نشر فيديو وادعى تعدي أحد أفراد أمن جامعة بالتعدى على طالب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أفراد أمن إدارى بإحدى الجامعات بالشرقية بالتعدى على طالب.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص وشقيقه ، 3 أفراد أمن إدارى بالجامعة المشار إليها) وبسؤالهم قرر الأول بأن شقيقه "يعانى من مرض نفسى" وإنتابته حالة هياج داخل الحرم الجامعى حال توجههما لمقابلة والدتهما "موظفة بالجامعة" قام على إثرها بالإستعانة بأفراد الأمن الإدارى للسيطرة عليه وإعادته للمنزل وعدم صحة ما ورد بالفيديو من قيامهم بالتعدى عليه.

أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مالك محل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية) وبسؤاله أقر بتحصله على مقطع الفيديو من إحدى الصفحات وإعادة نشره دون التأكد من حقيقة الواقعة لرفع معدلات المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





