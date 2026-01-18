قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

والد الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها : نذرتهم لله منذ الولادة

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
إبراهيم الهواري

طالب والد الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز بقرية ميت عاصم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية الجميع بالدعاء لأولاده المتوفين قائلا :" نذرتهم لله سبحانه وتعالى منذ ولادتهم".

وشيع المئات من أبناء قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، جثامين 5 أشقاء لمثواهم الأخير بمقابر الأسرة بالقرية، وسط انهيار تام للأم والأسرة، حيث اتشحت القرية بالسواد والحزن علي حريق الأبناء في هذه الواقعة المأساوية.

الأشقاء الخمسة 


وأي العشرات من أسرة الأشقاء الـ 5 صلاة الجنازة علي الجثامين بمجمع عمر ابن الخطاب بمدينة بنها، تمهيدا لتشييع جثامينهم بمسقط رأسهم بمقابر القرية، كما تمت صلاة الجنازة مرة أخري بمسجد المقابر بالقرية قبل تشييع الجثامين لمثواهم الأخير.
وخرج لحظات جثامين الأشقاء الـ 5 من مشرحة مستشفى بنها التعليمي، بمحافظة القليوبية، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة علي الجثامين لتشييع الجثامين لمثواهم الأخير بمقابر الأسرة بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، والتي اتشحت بالسواد حزنا علي الراحلين.


وصرحت نيابة مركز بنها، بدفن جثامين 5 أشقاء أشقاء لقوا مصرعهم إثر تسرب الغاز بشقتهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، بعد انتهاء أعمال التشريح للجثامين لبيان سبب الوفاة.
ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع القليوبية، بـ3 سيارات إسعاف لنقل جثامين 5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر انفجار سخان الغاز، وحدث تسريب غاز ما تسبب في مصرعهم علي الفور، لنقل الجثامين إلي المشرحة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

القليوبية جنازة الأشقاء الخمسة ميت عاصم بنها

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

