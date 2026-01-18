ناقد موضة يحرج نيللي كريم بسبب إطلالتها في حفل Joy Awards.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة نيللي كريم، وذلك خلال مشاركتها مساء أمس في حفل Joy Awards بالرياض.



ظهرت نيللي كريم في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون البيج الغمق الذي حمل بعض التطريزات.



تعليق ناقد موضة على فستان نيللي كريم



علق ناقد الموضة حكيم شاهين على الفستان قائلا:”الفستان كفستان حلو بس غير مناسب على نيللي.”

تابع:” لون الفستان غير لائق مع لون بشرة نيللي كريم وظهرت ذات بشرة باهتة، كما أن هناك شئ بالجزء السفلي من التصميم غير مناسبة معها.”

أكد ناقد الموضة:”الشعر و المكياج حلوين و مناسبين و الحذاء ما حبيت، و بعطي الاطلالة 6.25/10.”