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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسهيلات خاصة للمعتمرين.. مصر للطيران تنقل 74 ألف راكب

مصر للطيران
مصر للطيران

تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران ما يقرب من 74 ألف راكب من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن، ضمن الرحلات المقررة لموسم العمرة لهذا العام.

وتسير مصر للطيران، 305 رحلات جوية من الأراضي  المقدسة إلى القاهرة وبعض للمطارات الداخلية، خلال الفترة من 20 أبريل وحتى 2 مايو.

بالإضافة إلى رحلات شركة إير كايرو، حيث من المقرر أن تنقل ما يقرب من 16200 راكب على متن 98 رحلة جوية من المدن السعودية إلى مطاري القاهرة وسفنكس وباقي المطارات المصرية مثل برج العرب وسوهاج وأسيوط.

ووجه وزير الطيران بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مطارات الجمهورية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم بعد أداء مناسك العمرة، وتذليل كافة العقبات أمام جميع المسافرين، مؤكدا  حرص وزارة الطيران المدنى على توفير أقصى سبل الراحة لذوى القدرات الخاصة وكبار السن، حيث تم توفير عدد كبير من الكراسي المتحركة وتخصيص فريق من موظفي العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر .

كما أثنى على الجهد المبذول والأداء الفعال الذي ظهر واضحا خلال موسم العمرة  وسفر المعتمرين مشيدًا بانتظام وانسيابية حركة التشغيل والتنسيق الجيد مع كافة الجهات المعنية بمطار القاهرة ومطارات الجمهورية ومطاري جدة والمدينة للتواصل على مدار 24 ساعة ومتابعة المستجدات أولا بأول لمنع حدوث التكدس خلال فترات الذروة داخل صالات السفر والوصول وتيسير إجراءات وصول المعتمرين بسهولة ويسر تام.

مصر للطيران وزير الطيران

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