رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط أسعار السلع وتوفيرها

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع وتوفيرها، خلال فترة أيام عيد الفطر.

كما شدد رئيس الوزراء، على ضرورة متابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية بالدولة.

كما وجه مصطفى مدبولي مختلف الأجهزة المختصة بالرقابة على الأسواق بتكثيف حملات المتابعة للسلع خلال فترة العيد، لا سيما التي يتم تخزينها بصورة متعمدة لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، مع ضرورة العمل على إتاحة مختلف أنواع السلع بالمتاجر.

وخلال اجتماع مع مجلس المحافظين، استعرض رئيس الوزراء آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين. كما تطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف المحافظات خاصة ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.