تخطى الـ 15 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تظهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها، بصور جديدة لها، استعرضت فيها إطلالتها في العرض الخاص لمسلسلها الجديد "ولد وبنت وشايب".

وظهرت ليلى أحمد زاهر بجمبسوت باللون الأسود الأنيق من CHATS by C.Dam من خامة الكريب، وبلغ سعره 17 ألف جنيه مصري.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها، ووضعت بعض مساحيق المكياج بألوان هادئة، فيما تركت شعرها الطويل منسدلا على طريقة ذيل الحصان.

وتتميز ليلى أحمد زاهر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تبرز جمالها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة، تبرز جمالها وقوامها المتناسق.

وتعتمد ليلى أحمد زاهر في أغلب الأحيان، على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة، أو الإطلالات الكاجوال، أو الكلاسيكية.