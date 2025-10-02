قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عباس شراقي: السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية مياه
علي السيد: عدم تهجير الفلسطينيين أهم ما تتضمنه خطة ترامب للسلام في غزة
قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي
رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات
انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب
إسرائيل تقتاد سفنًا من «أسطول الصمود» إلى موانئ خفية وسط تنديد دولي متصاعد | فيديو وصور
أسطول الصمود يتهم البحرية الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد سفنه المدنية
اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية
مظاهرات تندلع في أوروبا احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عباس شراقي: السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية مياه

عباس شراقي
عباس شراقي
عادل نصار

أكد الدكتور عباس شراقي أنه لا يوجد أي تنسيق بين السودان وإثيوبيا بشأن تصريف المياه من السد، موضحًا أن وزارة الري السودانية تحذر المواطنين يوميًا بسبب هذا التصريف.

وقال الدكتور عباس شراقي، في تصريحات تليفزيونية ، أن السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية من المياه، مؤكدًا أن مصر ليس لديها أي مشكلة في استقبال المياه، حيث إن السد العالي قادر على استيعابها، وإن زادت فهناك طرق عديدة للتعامل معها، وبالتالي لا توجد أي مشكلات على مصر من تصريف المياه من سد إثيوبيا.

وأوضح أن الشعب الإثيوبي حتى الآن لم يستفد من السد، فلم يتم تشغيل الكهرباء ولا تحقيق مكاسب زراعية، مضيفًا أن إثيوبيا لم تجن أي منفعة حقيقية من السد حتى الآن.

وأشار إلى أن المتضرر الأكبر هو السودان، موضحًا أن سد الروصيرص لم يعد قادرًا على الصمود أكثر من أسبوع أمام كميات المياه الضخمة المصرفة، مما قد يعرضه للانهيار.

عباس شراقي سد النهضة السد العالي

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه
فستان زفافها أسطوري.. وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في إسبانيا

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

