كيفية التقديم على عداد كهرباء
تحت أنظار صلاح.. ليفربول يتأخر أمام جالاتا سراي في الشوط الأول
أنقذوا ولادنا| الأهالي يستغيثون من رشح مياه بجوار تابلوه الكهرباء بمدرسة الزهور بالمرج
سقطت تنزف على الترابيزة.. مناشدة عاجلة بتنفيذ حكم وقف رماية الحمام الحي بنادي الصيد
بعد ظهوره في المدارس.. إليك أعراض فيروس HFMD
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
توك شو

عباس شراقي: المتضرر الأكبر من الفيضانات هو السودان

عباس شراقي
عباس شراقي

أكد الدكتور عباس شراقي أنه لا يوجد أي تنسيق بين السودان وإثيوبيا بشأن تصريف المياه من السد، موضحًا أن وزارة الري السودانية تحذر المواطنين يوميًا بسبب هذا التصريف.

وقال الدكتور عباس شراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية من المياه، مؤكدًا أن مصر ليس لديها أي مشكلة في استقبال المياه، حيث إن السد العالي قادر على استيعابها، وإن زادت فهناك طرق عديدة للتعامل معها، وبالتالي لا توجد أي مشكلات على مصر من تصريف المياه من سد إثيوبيا.

وأوضح أن الشعب الإثيوبي حتى الآن لم يستفد من السد، فلم يتم تشغيل الكهرباء ولا تحقيق مكاسب زراعية، مضيفًا أن إثيوبيا لم تجن أي منفعة حقيقية من السد حتى الآن.

وأشار إلى أن المتضرر الأكبر هو السودان، موضحًا أن سد الروصيرص لم يعد قادرًا على الصمود أكثر من أسبوع أمام كميات المياه الضخمة المصرفة، مما قد يعرضه للانهيار.

عباس شراقي النهضة سد النهضة

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سفير مصر ببرلين يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مسئولي ولاية نورث راين فيستفاليا الألمانية

البنك الزراعي يحصل على الآيزو وPCI-DSS.. مسئولو البنك: خطوات ثابتة نحو نمو غير مسبوق

سفير ألمانيا بالقاهرة : نرتبط بعلاقات شراكة وصداقة خاصة جدا مع مصر

سفير ألمانيا : نرتبط بعلاقات شراكة وصداقة خاصة جدا مع مصر

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

