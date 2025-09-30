عباس شراقي: المتضرر الأكبر من الفيضانات هو السودان

أكد الدكتور عباس شراقي أنه لا يوجد أي تنسيق بين السودان وإثيوبيا بشأن تصريف المياه من السد، موضحًا أن وزارة الري السودانية تحذر المواطنين يوميًا بسبب هذا التصريف.

وقال الدكتور عباس شراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية من المياه، مؤكدًا أن مصر ليس لديها أي مشكلة في استقبال المياه، حيث إن السد العالي قادر على استيعابها، وإن زادت فهناك طرق عديدة للتعامل معها، وبالتالي لا توجد أي مشكلات على مصر من تصريف المياه من سد إثيوبيا.

وأوضح أن الشعب الإثيوبي حتى الآن لم يستفد من السد، فلم يتم تشغيل الكهرباء ولا تحقيق مكاسب زراعية، مضيفًا أن إثيوبيا لم تجن أي منفعة حقيقية من السد حتى الآن.

وأشار إلى أن المتضرر الأكبر هو السودان، موضحًا أن سد الروصيرص لم يعد قادرًا على الصمود أكثر من أسبوع أمام كميات المياه الضخمة المصرفة، مما قد يعرضه للانهيار.