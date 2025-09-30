بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً

كشفت منى خليل، رئيسة اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان في مصر، عن تقديم بلاغ رسمي للنائب العام بشأن واقعة تسميم عدد كبير من الكلاب في منطقة حدائق الأهرام، مؤكدة أن الجريمة تمت على يد شخص ملثم ظهر في مقاطع مصورة وهو يستخدم سيارة بلا لوحات معدنية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت خليل أن الجمعيات الحقوقية المعنية بالحيوانات تحققت من صحة الواقعة، مشيرة إلى أن النيابة العامة بدأت التحقيقات بالفعل وطلبت تشريح جثث بعض الكلاب للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد نوع المادة المستخدمة في التسميم، وصولًا إلى تحديد هوية الجاني.

وربطت خليل الواقعة بما وصفته بـ"حملات التحريض الممنهجة ضد حيوانات الشارع"، متسائلة: "كيف يمكن لشخص عادي أن يحصل على سموم بهذه الخطورة؟"، في إشارة إلى سهولة تداول مواد قاتلة دون رقابة.

وشددت على أن القتل والتسميم ليسا حلاً، مؤكدة أن الحل العلمي والإنساني المتبع عالميًا، والذي بدأت الدولة المصرية في اعتماده، هو برنامج "التعقيم والتطعيم" للسيطرة على أعداد الحيوانات الضالة بشكل مستدام وآمن.