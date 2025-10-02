قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الطيران: استضافة مكتب الإيكاو شهادة ثقة دولية لمكانة مصر

نورهان خفاجي

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جاستن إرباتشي، رئيس المجلس الدولي للمطارات (ACI World)، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وتطوير الشراكات في مجالات إدارة وتشغيل المطارات وتحديث بنيتها التحتية.

وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية.

وخلال اللقاء، تم استعراض رؤية الدولة المصرية الطموحة والتي تهدف إلى تطوير منظومة المطارات المصرية، والتي تشمل تحديث البنية التحتية، وتطبيق أحدث معايير الجودة والتشغيل، وطرح 11 مطارًا للاداره والتشغيل  بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز كفاءة الأداء ويجذب الاستثمارات الدولية.

وأكد وزير الطيران المدني أن تنفيذ خطة التطوير ستبدأ بمطار الغردقة الدولي قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب مشروع إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا،، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز محوري لحركة الطيران في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف الحفني بأن استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمجلس المطارات الدولي  وانعقاد الجمعية العامة للمجلس في القاهرة عام 2027 تمثلان شهادة ثقة دولية في قدرات الدولة التنظيمية وريادتها الإقليمية، وتؤكد المكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها مصر كمحور رئيسي لصناعة الطيران في المنطقة.

وأكد الوزير حرص قطاع الطيران المدني على الاستفادة القصوى من خبرات المجلس الدولي للمطارات في الوصول إلى أعلى المواصفات والمعايير التشغيلية التي تجعل المطارات المصرية تضاهي نظيراتها العالمية، مشيرًا إلى أن قطاع المطارات  يحرص على  مواصلة التعرف على أحدث الأساليب لمعالجة التحديات التشغيلية والإستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

من جانبه، أعرب جاستن إرباتشي، رئيس المجلس الدولي للمطارات، عن تقديره لما حققته مصر من إنجازات نوعية في تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية استراتيجية واعية تتماشى مع التحولات العالمية في صناعة النقل الجوي. وأضاف أن التعاون مع مصر يمثل فرصة لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ويمهد الطريق أمام مبادرات مشتركة تسهم في دعم الاستدامة، وتطوير القدرات البشرية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأوضح  إرباتشي على أن مصر بما تمتلكه من خبرات وإمكانات مؤهلة للقيام  بدور ريادي في صياغة مستقبل صناعة الطيران بالمنطقة، مؤكداً أن المجلس الدولي للمطارات ينظر إلى شراكته مع مصر باعتبارها شراكة استراتيجية تقوم على الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في دفع صناعة الطيران نحو آفاق مستقبلية أكثر  استدامة.

سامح الحفني وزير الطيران آفاق التعاون الشراكات خطة التطوير

