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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص

صدى البلد

تتابع  وزارة القوي العاملة مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات إجازة  عيد الفطر المبارك ، وذلك للعاملين المخاطبين  بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وكان وزير القوي العاملة حسن شحاتة قد أصدر  توجيهات لمديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك  بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أعلنت فيه أنه اعتبارا من  ٢٠ أبريل حتي الثلاثاء  ٢٥ أبريل الجاري  إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء للعاملين بالقطاع الخاص؛  وتكون مدفوعة الأجر.

 ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الايام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذه الأيام  مثلي الأجر.

 

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