الزراعة: التصدي للتعديات على الأراضي.. والإعداد لاستلام التقاوي والتفتيش بأسواق اللحوم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة كافة القطاعات والأجهزة الخدمية التابعة لها، أعمالها طوال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل، وتقديم كافة الخدمات للمزارعين في كافة ربوع مصر، بما يساهم في النهوض بالثروة الزراعية.



وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، واصلت غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، المتابعة مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات لرصد أي حالة تعد مع الازالة الفورية للتعديات وكذلك لأعمال تشوين مواد البناء على الأراضي الزراعية، فضلا عن تلقى الشكاوى وبلاغات المواطنين، حول أي حالة تعدي على الرقعة الزراعية، والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي.



كما يكثف مسئولو الزراعة بالمحافظات المختلفة، ومهندسي مهندسي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والبساتين ومكافحة الآفات، بالقرى والمحافظات المختلفة المرور الدوري على الأراضي الزراعية والاحواض وتقديم سبل الدعم الفني للمزارعين بالحقول، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم، فضلا عن متابعة الزراعات المختلفة، وعلى رأسها زراعات القمح، والمساحات التي يجرى حصادها.

كما تستعد الإدارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي وفحص واعتماد التقاوي، ومحطات الغربلة والفحص وانتاج التقاوي على مستوى الجمهورية، لاستلام تقاوى الإكثار لمحاصيل: القمح، الفول البلدى و الشعير، من المزارعين، حيث تم اعلان حالة الاستعداد القصوي بكافة الإدارات والمحطات على مستوى الجمهورية.

وتواصل أيضا المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية: المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، والمعمل المركزي للمبيدات، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، استلام العينات وتحليلها، لضمان عدم توقف حركة الصادرات والواردات فيما يتعلق بالحاصلات الزراعية، وفحص العينات ذات الأصل الحيواني، ضمان الغذاء الصحي للمواطنين، فضلا عن معامل الادارة المركزية للحجر الزراعي، ومفتشي ومهندسي الحجر، والتي تواصل العمل على مدار الساعة في الموانئ والمزارع لتسهيل شحنات التصدير وكذلك فحص واردات مصر من السلع الاستيراتيجية، بالاضافة الى معامل مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس.

كما تكثف الهيئة العامة الخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من سلامة غذاء المواطنين.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعمل جميع قطاعات الوزارة الخدمية تعمل على مدار الساعة خلال إجازة الأعياد، وذلك لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وكذلك لخدمة المواطنين والمصدرين ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح حيث بدء موسم الحصاد.