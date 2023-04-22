كارثة تنتظر دول المتوسط| غرف صهارة وغازات بركانية قد تضرب الكوكب

يخشى سكان حوض المتوسط من تكرار تجربة زلزال تركيا المدمر مرة اخرى، حيث أنه من الممكن أن يكون بداية لكارثة جديدة تضرب دول المتوسط.

انفجار بركاني

البركان المدمر بالبحر المتوسط

يوجد بركان تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط يستعد للاستيقاظ​​، وهو قادر على تدمير أوروبا والشرق الأوسط، فيما ستؤثر عواقبه على بقية العالم، حسبما أفادت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

البركان معروف باسم "كولومبو" ويقع على بعد 7 كيلومترات من جزيرة سانتوريني اليونانية، دائما ما يحظى باهتمام العلماء والباحثين، حيث أكد باحثون بمعهد في لندن وجامعة أوريجون الأمريكية، وجود غرفة صهارة ضخمة تغلي في الوقت الحالي، وهذا يعني أنه في المستقبل القريب قد يبدأ ما وصفوه بالوحش تحت الماء في الانفجار.

ونقلت "كومسومولسكايا برافدا" عن العلماء قولهم إنه لا يمكن تحديد التاريخ الذي سيحدث فيه الانفجار البركاني الخاص ببركان كولومبو، لكن بالتوازي مع ذلك فإنهم يؤكدون أن غرفة الصهارة تنمو بسرعة، مشيرين إلى أن عمود الرماد والغازات البركانية يمكن أن يرتفع لعشرات الكيلومترات.

انفجار بركاني

غازات بركانية تدمر كوكب الأرض

وتابعت الصحيفة الروسية: "الخطوة التالية تكمن في انتشار الغازات البركانية في جميع أنحاء كوكب الأرض، فيما ستتحول سحابة الرماد إلى غطاء يمنع أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض، نتيجة لذلك، قد يأتي شتاء بركاني على كوكب الأرض".

ويعد بركان كولومبو أكثر البراكين نشاطا تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط، وكان هذا البركان المسؤول الرئيسي عن تسونامي عام 1650، عندما انفجر للمرة الأخيرة، فغطى الماء الجزر في دائرة نصف قطرها 150 كم.

حصيلة زلزال تركيا المدمر

الزلزال المدمر خلف وراءه أرقاما مرعبة إذما لا يقل عن 50 ألف قتيل، و 214 ألف مبنى منهار أو آيل للسقوط، وإحدى عشرة مدينة مدمرة بالكامل في تركيا وحدها. بالإضافة إلى ذلك، ملايين الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة.

من جهته، أعلن المرصد السوري ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال السادس من فبراير المعروف إعلاميا بزلزال تركيا المدمر والذي أثر في الشمال السوري إلى قرابة ستة آلاف وسبعمائة وخمسين شخصاً.