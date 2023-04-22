رئيس مياه القناة: جميع محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد تعمل بانتظام ثان أيام العيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، أن جميع محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك ثان أيام عيد الفطر المبارك، لافتا أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع خلال إجازة العيد، وذلك لمجابهة أي أحداث مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة في إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، استمرار رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة المتمثلة " سيارات الطوارئ ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع" لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية للشبكات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن خطة الطوارئ تشمل إلى التجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من أي إصلاحات في فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه هناك تعليمات مشددة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيو وعمال الشركة، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بتكثيف المرور بصفة دورية ومنتظمة لتفقد ومتابعة جميع محطات وشبكات خطوط مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن الشركة أطلقت الأسبوع الماضي حملات التوعية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها في غير الأمان المخصصة لها، كما شملت الحملة توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة علي المواطنين، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

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