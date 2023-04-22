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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة في أسعار الذهب

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار محليا وعالميا.. ماذا يحدث؟

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد  مريم كمال " تغطية خاصة عن أسعار صرف الدولار على المستوى المحلي و العالمي وأسعار الذهب في سوق الصاغة المصرية . 

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اتجه الدولار لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من شهرين إذ زادت رهانات المستثمرين على أن الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة في مايو، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ لاقتصاد منطقة اليورو في أبريل .
              
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2% خلال اليوم واتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وهي الأولى له منذ أواخر فبراير.
              
وتسارعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات عوضت التراجع المتزايد في الصناعات التحويلية.

أسعار الذهب عيار 24 بيع  2777 شراء 2800 جنيه

أسعار الذهب عيار 21 بيع 2430 شراء 2450 جنيه

أسعار الذهب عيار 18 بيع 2083 شراء 2100 جنيه

أسعار الذهب عيار 14 بيع 1620 شراء 1633 جنيه

أسعار الذهب عيار 12 بيع 1389 شراء 1400 جنيه

مريم كمال الدولار أسعار صرف الدولار الذهب أسعار الذهب عيار 24 أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 18 أسعار الذهب عيار 14 اسعار الذهب أسعار الذهب في سوق الصاغة المصرية

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