مفاجأة في أسعار الذهب والدولار محليا وعالميا.. ماذا يحدث؟

مفاجأة في أسعار الذهب

قدمت مذيعة صدى البلد مريم كمال " تغطية خاصة عن أسعار صرف الدولار على المستوى المحلي و العالمي وأسعار الذهب في سوق الصاغة المصرية .

شاهد الفيديو

اتجه الدولار لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من شهرين إذ زادت رهانات المستثمرين على أن الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة في مايو، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ لاقتصاد منطقة اليورو في أبريل .



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2% خلال اليوم واتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وهي الأولى له منذ أواخر فبراير.



وتسارعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات عوضت التراجع المتزايد في الصناعات التحويلية.

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2777 شراء 2800 جنيه

أسعار الذهب عيار 21 بيع 2430 شراء 2450 جنيه

أسعار الذهب عيار 18 بيع 2083 شراء 2100 جنيه

أسعار الذهب عيار 14 بيع 1620 شراء 1633 جنيه

أسعار الذهب عيار 12 بيع 1389 شراء 1400 جنيه