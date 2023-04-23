مازيراتي تكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة جريكالي فولجور.. صور

تواصل شركة مازيراتي الايطالية من تألقها عالميًا، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة جريكالي فولجور داخل معرض شنغهاي للسيارات، حيث تأتي تلك النسخة بقدرات فنية تعمد تقنية العمل بالطاقة الكهربائية، بالاضافة إلى تصميم خارجي رياضي.

مازيراتي جريكالي فولجور

مازيراتي تكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة "جريكالي فولجور"

مازيراتي جريكالي فولجور

ترتكز السيارة مازيراتي جريكالي فولجور على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 19 حتى 21 بوصة بشكل هندسي مميز، بينما حصلت على تصميم خارجي مستوحى من النسخة تروفيو، بالاضافة إلى عدة لمسات خارجية تعتمد على اللون الاسود اللامع.

مازيراتي جريكالي فولجور

وتأتي السيارة مازيراتي جريكالي فولجور بعدة تجهيزات تتضمن، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتبريد مع 14 وضع للحركة، بالاضافة إلى شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة حجمها 12.3 بوصة وشاشة اخرى 8.8 انش بالجانب الاسفل، ولوحة عدادات رقمية، مع دعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

مازيراتي جريكالي فولجور

القدرات الفنية للسيارة مازيراتي جريكالي فولجور

مازيراتي جريكالي فولجور

تصل السرعة القصوى للسيارة مازيراتي جريكالي فولجور إلى 220 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قوتها من محركين كهربائيين يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 550 حصانا، و 820 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

مازيراتي جريكالي فولجور

كما تحتوي السيارة مازيراتي جريكالي فولجور على بطارية سعة 105 كيلووات، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.1 ثانية.