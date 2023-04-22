هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق علي تقدم النادي الأهلي بالهدف الثاني أمام الرجاء.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي تويتر :"براڤو حمدي فتحي إضافة لخط وسط ⁧‫الأهلي".

وعزز النادي الأهلي نتيجة تقدمه أمام الرجاء البيضاوي المغربي وسجل الهدف الثاني عن طريق حمدي فتحي من تسديدة قوية في شباك الرجاء فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز محمد عبدالمنعم الهدف الأول للأهلي من رأسية متنقة في شباك الرجاء في الدقيقة 45.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من تسديدة قوية من الناهيرى من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 4.