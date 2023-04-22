حرق نهاية جعفر العمدة .. فقرة ترفيهية لـ هالة صدقي مع منى الشاذلي

حلت الفنانة هالة صدقي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدثت هالة صدقي عن كواليس دورها في مسلسل "جعفر العمدة".

وشاركت هالة صدقي في فقرة ترفيهية مع أبنائها في برنامج " معكم منى الشاذلي".

وأكد أبناء هالة صدقي، أن والدتهم رفضت أن تخبرهم بنهاية مسلسل جعفر العمدة قبل عرض الحلقة الأخيرة.

وقالت هالة صدقي:" نجاح دوري في مسلسل جعفر العمدة غير عادي ، وانا مخضوضة من ردود الفعل الإيجابية ".

وأضافت هالة صدقي :" أنا فرحانة ومش فرحانة، لأنه بعد نجاح دوري في جعفر العمدة ماذا سوف أفعل في المستقبل ".

وتابعت هالة صدقي:" نجاح شخصيتي في جعفر العمدة بسبب المخرج محمد سامي ".