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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حرق نهاية جعفر العمدة .. فقرة ترفيهية لـ هالة صدقي مع منى الشاذلي

هالة صدقي وابنائها
هالة صدقي وابنائها

حلت الفنانة هالة صدقي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وتحدثت هالة صدقي عن كواليس دورها في مسلسل "جعفر العمدة".

 

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وشاركت هالة صدقي في فقرة ترفيهية مع أبنائها في برنامج " معكم منى الشاذلي".

وأكد أبناء هالة صدقي، أن والدتهم رفضت أن تخبرهم بنهاية مسلسل جعفر العمدة  قبل عرض الحلقة الأخيرة.

وقالت هالة صدقي:" نجاح دوري في مسلسل جعفر العمدة غير عادي ، وانا مخضوضة من ردود الفعل الإيجابية ".

 وأضافت هالة صدقي :" أنا فرحانة ومش فرحانة، لأنه بعد نجاح دوري في جعفر العمدة ماذا سوف أفعل في المستقبل ".

  وتابعت هالة صدقي:" نجاح شخصيتي في جعفر العمدة بسبب المخرج محمد سامي ".

هالة صدقي منى الشاذلى جعفر العمدة رمضان اخبار التوك شو

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