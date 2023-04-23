إقبال كبير على سينما الشعب بقصور الثقافة

شهدت عدة مواقع ثقافية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إقبالا جماهيريا كبيرا، على عروض سينما الشعب التي تقدم خلالها الهيئة أفلام موسم عيد الفطر بأسعار مخفضة للجمهور ب 19 موقعا ثقافيا في 17 محافظة.

وتقدم الهيئة أفلام عيد الفطر بسينما الشعب في كل من: قصر ثقافة الزقازيق، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، المركز الثقافي بطنطا، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة شبين الكوم، قصر ثقافة دمنهور، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة الإسماعيلية.

تقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها في المواعيد التالية: 10 صباحا، 12 مساء، 2 مساء، 4 مساء، 6 مساء، 8 مساء، 10 مساء، 12 منتصف الليل. وسعر التذكرة خلال العيد 40 جنيها لكل الحفلات.

مشروع سينما الشعب تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع، ويهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة، خاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي.