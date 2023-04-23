بالأسعار والمواصفات.. سيارات SUV فاخرة 2023 للتنقل بالأسر في العيد| صور

هناك أنواع متعددة من السيارات العائلية الفاخرة من فئة الـ SUV موديل 2023 متواجدة داخل السوق المصري للسيارات منها سيارة سكودا كودياك، وتويوتا فورتشنر، وفولفو XC90، ومرسيدس GLE، وأودي Q8، حيث يفضل أغلب المواطنين المصريين اقتناء السيارات الفاخرة كبيرة الحجم، لما يتواجد بها من مميزات لا تتوافر في غيرها من السيارات الصغيرة .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV فاخرة 2023 داخل السوق المصري للسيارات :

1- سكودا كودياك

زودت سيارة سكودا كودياك بعلبة تروس أوتوماتيك من فئة DSG مكونة من 6 سرعات، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة9.9 ثانية، وتقطع مسافة 100 كم/ساعة بـ 6.3 لتر من الوقود، وتصل سعة خزان وقودها الي 58 لتر، وتنتج سيارة سكودا كودياك عزم دوران يصل الي 250 كم/ساعة، وقوة 150 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة .

سكودا كودياك 2023



تباع سكودا كودياك موديل 2023 في سوق السيارات المصري بـ مليون و 775 ألف جنيه للفئة الأولي، و مليون و 850 ألف جنيه للفئة الثانية، و الفئة الثالثة وصل سعرها الي مليون و 900 ألف جنيه .

2- تويوتا فورتشنر

تخرج سيارة تويوتا فورتشنر قوة 234 حصان، وتصل قوها الي العجلات بفضل ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتصل سعة خزان وقودها الي 80 لتر، وتنتج عزم دوران 376 نيوتن/متر، وتحتوي تويوتا فورتشنر علي محرك سعة 4000 سي سي.

سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

تصل سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من مليون و 790 ألف جنيه، للفئة الأولي ، و مليون و 990 ألف جنيه للفئة الثانية، و 2 مليون و 90 ألف جنيه للفئة الثالثة .

3- فولفو XC90

تتسارع سيارة فولفو XC90 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتستهلك 7.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 71 لتر، وتنتج سيارة فولفو XC90 عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/متر، وقوة 254 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة .

فولفو XC90 موديل 2023

سعر سيارة فولفو XC90 موديل 2023 في سوق السيارات المصري يبدأ من 3 مليون و 305 ألف جنيه للفئة الأولي، وتصل الفئة الثانية بسعر 3 مليون و 605 ألف جنيه، و3 مليون و 905 ألف جنيه للفئة الثالثة .

4- أودي Q8

سرعة سيارة أودي Q8 القصوي تصل الي 250 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.9 ثانية، وتنتج قوة 340 حصان بفضل محركها الذى يصل سعته الي 3000 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتستهلك 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 500 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها الي 85 لتر .

سيارة أودي Q8 2023

تتوافر الفئة الأولي من سيارة أودي Q8 موديل 2023 في السوق المصري للسيارات بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي 4 مليون و 100 ألف جنيه .

5- مرسيدس GLE

تستخدم سيارة مرسيدس GLE محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتقطع مسافة 100 كم/ساعة بـ 8.5 لتر من الوقود، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.7 ثانية، وتنتج عزم دوران 500 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها الي 85 لتر، وتخرج سيارة مرسيدس GLE قوة 167 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

مرسيدس GLE موديل 2023

تتواجد سيارة مرسيدس GLE موديل 2023 في السوق المصري للسيارات بفئة واحدة فقط يصل سعرها الي 4 مليون و 680 ألف جنيه .