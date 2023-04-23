بيجو 2008 أرخص SUV موديل 2023|صور

تضم السوق المصرية للسيارات الجديدة أنواعًا مختلفة من إصدارات شركات السيارات، ومنها السيارات اليابانية والفرنسية والألمانية وغيرها من الأنواع، ودائما ما يفضل المواطنين المصريون الحصول علي سيارات اعتمادية وتملك مواصفات رفاهية متقدمة، بالإضافة الي مساحاتها الواسعة لتساعدهم علي قضاء مختلف الاحتياجات بسهولة.

سيارة بيجو 2008

ومن هذه السيارات بيجو 2008 موديل 2023 فئة الـ SUV متوسطة الحجم، والتي تحتوي علي الكثير من المميزات الفرنسية المشهود لها بالراحة، وخلال السور التالية يعرض موقع صدى البلد مواصفات وسعر بيجو 2008 موديل 2023 :

مواصفات السلامة لـ بيجو 2008

وزودت سيارة بيجو 2008 بالعديد من وسائل السلامة والأمان المتقدمة منها، 4 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، ونظام الفرامل المساعدة، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD ، ونظام التحكم في صعود المرتفعات HLA، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، وحساسات ركن خلفية وأمامية، وكاميرا خلفية للرؤية.

سيارة بيجو 2008

أبعاد بيجو 2008

وجاءت سيارة بيجو 2008 داخل السوق المصرية للسيارات بطول 4300 مم، وعرض 1815 مم، وارتفاع 1530 مم، وقاعدة عجلات يصل طولها الي 2605 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 434 مم.

سيارة بيجو 2008

محرك بيجو 2008

وتمتلك سيارة بيجو 2008 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بالإضافة الي احتوائها علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل الي 230 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 44 لتر، وتنتج 130 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية.

سيارة بيجو 2008

مقصورة بيجو 2008

وتحتوي مقصورة سيارة بيجو 2008 بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، شاشة ترفيه مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، وخاصية توصيل الهاتف الذكي عن طريق Apple Car Play وAndroid Auto، وفتحه سقف بانوراما، وشاحن لاسلكي، وتكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، وريموت كنترول، وباور سيترنج، وزجاج كهربائي، مدخل AUX، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ومدخل USB، وبلوتوث.

سيارة بيجو 2008



سعر بيجو 2008

سعر سيارة بيجو 2008 موديل 2023 للفئة الأولي 899 ألف جنيه، و 974 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و34 ألف جنيه للفئة الثالثة .