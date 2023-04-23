أول تعليق من الكاف بعد فوز الأهلي على الرجاء المغربي

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الضوء على فوز الأهلي على نظيره الرجاء المغربي بهدفين دون رد، أمس السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الكاف تقرير عبر موقعه الرسمي بعنوان:" الأهلي المصري يكرم الرجاء البيضاوي بثنائية في القاهرة".

الموقع الرسمي للكاف

وذكر الموقع الرسمي للكاف، أن الأهلي نجح في تحقيق فوزا ثمينا على أرضه بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في مباراة شهد شوطها الأول ندية كبيرة بين الفريقين، ولكن رأسية محمد عبد المنعم حسمت التفوق لصالح المارد الأحمر قبل ثوان من نهاسة الشوط الأول.

وأشاد موقع الكاف بحارس الأهلي محمد الشناوي أمام محاولات الرجاء في الشوط الثاني لإدارك التعادل، حيث وصفه بـ “السد المنيع”، قبل أن يحرز البديل حمدي فتحي هدف الاطمئنان لصالح الأهلي.

موعد لقاء الإياب



ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء المغربي، السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.