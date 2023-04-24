قطاع الأعمال تعلن عن تطوير مشروعاتها الصناعية.. تفاصيل

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن اتخاذ إجراءات عديدة لتطوير قطاع الصناعات المعدنية لها الأمر الذي انعكس على مؤشر أداء الشركات التابعة في مختلف أنواع الصناعات.

وأوضح أحدث التقارير الصادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام حول أداء قطاع الصناعات المعدنية خلال الشهور الماضية الخطوات التي تم اتخاذها نحو التطبيق الفعلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة من ناحية وأعمال التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وجودته ومشاركة القطاع الخاص من ناحيه أخرى.

وأشار التقرير الصادر عن وزارة قطاع الأعمال العام إلى ما تم إنجازه لإنشاء شركة الألومنيوم الجديدة بسفاجا ومخاطبة محافظة البحر الأحمر لتخصيص الأراضي اللازمة للمشروع وإجراءات التعاقد الخاصة لمساحة 650 فدان مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي،وتم إسناد أعمال الدراسة الفنية لشركة (K-Home)، والتي تشمل المبنى والأرض والكهرباء والهواء والمياه، وإضافة خط إنتاج لصناعة جديدة هي الفويل.

تابع: جارى الآن الاتفاق مع شركة (EGA) صاحبة أعلى إنتاج للألومنيوم في المنطقة للدخول في شراكة لإقامة المشروع، ويتم حالياً مناقشة أسعار الكهرباء ونسبة المشاركة وزيادة حجم إنتاج المصنع الجديد من 300 ألف طن إلى 600 ألف طن.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال ممثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية على تطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، و زيادة طاقته الإنتاجية بمعدل 100 ألف طن سنوياً، وهناك مفاوضات مع بعض الشركات العالمية لضخ الاستثمارات اللازمة لذلك، منها الشركة التي تقوم بتوريد المادة الخام اللازمة لصناعة الألومنيوم (الألومينا)،وأيضا العمل على إنشاء مشروع مصفاة البوكسيت لتوفير المادة الخام اللازمة للصناعة وذلك باستثمار عربي مصري مشترك.

وكانت شركة مصر للألومنيوم وقعت مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة فى المجال لتصنيع مولدات الطاقه الكهربائية من الرياح بما فى ذلك إنشاء شركه لصيانة وحدات التوليد و تصنيع الأعمدة والحوامل الخاصه بالتوربينات.

تطوير صناعة المواسير

وذكر تقرير وزارة قطاع الأعمال العام أن هناك خطوات جادة نحو تطوير مجال صناعة المواسير غير الملحومة اللازمة للصناعات الاستراتيجية، والتي يتم إدخالها لأول مرة في مصر وذلك من خلال خطة الوزارة لتطوير شركة النصر للمواسير الصلب تشمل إضافة خط إنتاج جديد للمواسير غير الملحومة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الصناعة.

تطوير الخزف و الصيني

وأضاف تقرير الوزارة الي التطوير الجاري في شركة الخزف والصينى و تحويل مصنع السيراميك إلى بورسلين، والتخلص من المخزون الراكد بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة المصرية، وكذلك تطوير شركة الدلتا للصلب وتشغيل الفرن الجديد وتوفير الخردة اللازمة للصناعة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصرية سعودية لتطوير الانتاج والنهوض بشركة الزجاج والبلور.

واوضح تقرير الوزارة حول اداء الصناعات المعدنية التابعة لها أن هناك خطوات تنفيذية تمت في مجال صناعة السيارات بالإضافة إلى تصنيع الأتوبيس الذى يعمل بالغاز الطبيعى والذي سيدخل ضمن أسطول النقل الجماعى الداخلي بعد إنهاء الإجراءات مع وزارة النقل، فإن هناك إتفاق لتصنيع المينى باص والميكروباص.

تصنيع السيارة الكهربائية

وأكد التقرير أن المشاورات بشأن تصنيع السيارات و الأتوبيسات الكهربائية مستمرة مع ثانى أكبر شركه هندية و رابع شركة على مستوى العالم متخصصة في هذه الصناعة وذلك فى إطار ثمار الزيارة الأخيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الهند.