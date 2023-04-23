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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال: مصانع جديدة للألومنيوم والبوكسيت والفويل ومولدات الكهرباء من الرياح

صدى البلد

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريراً حول أداء قطاع الصناعات المعدنية خلال الشهور الماضية يوضح الخطوات التي تم اتخاذها نحو التطبيق الفعلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة من ناحية وأعمال التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وجودته ومشاركة القطاع الخاص من ناحيه أخرى.

يأتي ذلك فى إطار المراجعة الدائمة لتقارير أداء القطاعات الصناعية التابعة للوزارة.

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أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة قامت بالتنسيق من خلال مجلس الوزراء مع مختلف جهات الدولة، باتخاذ  إجراءات عديدة لتطوير قطاع الصناعات المعدنية الأمر الذي انعكس على مؤشر أداء الشركات في مختلف أنواع الصناعات، مشيراً إلى ما تم إنجازه لإنشاء شركة الألومنيوم الجديدة بسفاجا ومخاطبة محافظة البحر الأحمر لتخصيص الأراضي اللازمة للمشروع وإجراءات التعاقد الخاصة لمساحة 650 فدانا مع الهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، موضحاً أن أعمال الدراسة الفنية تم إسنادها لشركة (K-Home)، وتشمل المبنى والأرض والكهرباء والهواء والمياه، وإضافة خط إنتاج لصناعة جديدة هي الفويل. 

أضاف الدكتور محمود عصمت أنه يجرى حالياً الاتفاق مع شركة (EGA) صاحبة أعلى إنتاج للألومنيوم في المنطقة للدخول في شراكة لإقامة المشروع، ويتم حالياً مناقشة أسعار الكهرباء ونسبة المشاركة وزيادة حجم إنتاج المصنع الجديد من 300 ألف طن إلى 600 ألف طن. 

أكد عصمت أن الوزارة تعمل على تطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، وزيادة طاقته الإنتاجية بمعدل  100 ألف طن سنوياً، وهناك مفاوضات مع بعض الشركات العالمية لضخ الاستثمارات اللازمة لذلك، منها الشركة التي تقوم بتوريد المادة الخام اللازمة لصناعة الألومنيوم (الألومينا)، مشيراً إلى العمل على إنشاء مشروع مصفاة البوكسيت لتوفير المادة الخام اللازمة للصناعة وذلك باستثمار عربي مصري مشترك.

أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة فى المجال لتصنيع مولدات الطاقه الكهربائية من الرياح بما فى ذلك إنشاء شركه لصيانة وحدات التوليد و تصنيع الأعمدة والحوامل الخاصه بالتوربينات. 

وفي مجال صناعة المواسير غير الملحومة اللازمة للصناعات الاستراتيجية، والتي يتم إدخالها لأول مرة في مصر، قال عصمت إن خطة تطوير شركة النصر للمواسير الصلب تشمل إضافة خط إنتاج جديد للمواسير غير الملحومة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الصناعة، مشيرًا إلى ما يتم من تطوير في شركة الخزف والصينى وتحويل مصنع السيراميك إلى بورسلين، والتخلص من المخزون الراكد بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة المصرية، وكذلك تطوير شركة الدلتا للصلب وتشغيل الفرن الجديد وتوفير الخردة اللازمة للصناعة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصرية سعودية لتطوير الانتاج والنهوض بشركة الزجاج والبلور. 

قال الدكتور محمود عصمت إن هناك خطوات تنفيذية تمت في مجال صناعة السيارات فبالإضافة إلى تصنيع الأتوبيس الذى يعمل بالغاز الطبيعى والذي سيدخل ضمن أسطول النقل الجماعى الداخلي بعد إنهاء الإجراءات مع وزارة النقل، فإن هناك اتفاقا لتصنيع المينى باص والميكروباص، موضحاً استمرار المشاورات مع ثانى أكبر شركه هندية و رابع شركة على مستوى العالم لتصنيع السيارات والأتوبيسات الكهربائية فى إطار ثمار الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الهند، مؤكداً استمرار العمل والتوسع فى القطاعات الصناعية و زيادة الإنتاج فى إطار السياسة العامة للدولة لإحلال المنتج المحلى وتوطين الصناعة.

محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الصناعات المعدنية الالومنيوم مولدات الطاقه الكهربائية شركة النصر للمواسير

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