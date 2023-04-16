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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع غزل بالعالم بحلول يناير 2024

افتتاح اكبر مصنع
افتتاح اكبر مصنع غزل بالعالم يناير 2024

كشف الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن افتتاح مصنع رقم 1 بالمحلة الكبرى، وهو أكبر مصنع غزل بالعالم بحلول يناير 2024.
وأضاف العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، في تصريحات صحفية، أن شركة المحلة الكبرى تستحوذ على 40% من إجمالي خطة التطوير شركات الغزل والنسيج، وهي أولى الشركات المستهدفة بالتطوير إضافة إلى شركتي حلوان والدلتا.

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القابضة للغزل والنسيج: ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع بعد تطويرها 4 مرات

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قطاع الأعمال تستهدف بدء التشغيل التجريبي لمصنع غزل 4 بالمحلة بعد تطويره.. يوليو المقبل


أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم

فى يوليو 2021، كانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وقعت عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم.

ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن/ يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة.

وبلغت قيمة الأعمال الإنشائية التى تنفذها شركة جاما للإنشاءات نحو  780 مليون جنيه.

وارتكزت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التي انطلقت منذ 2018 علي دمج شركات الغزل والنسيج من 23 شركة إلى 8 شركات فقط، ودمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط .

وارتفعت تكلفة تطوير شركات الغزل  من 21 إلي 30 مليار جنيه بسبب فرق سعر الصرف وتتضمن تمويلات خطة تطوير قرض بقيمة 540 مليون يورو،  من بنوك سويسرية وايطالية، إضافة لتمويلات محلية.

غزل القابضة للغزل والنسيج وزارة قطاع الاعمال العام خطة تطوير المحلة الكبرى

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